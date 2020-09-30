В Москве за сутки умерли еще 27 пациентов с коронавирусом

Это максимум с середины июля. Всего с начала пандемии в столице скончались 5230 пациентов с подтвержденным ковидом, сообщает оперативный штаб.

Стремительно растет и число заражений. Во вторник официально было зафиксировано 2300 новых случаев, что стало наибольшим показателем с конца мая.

Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается. Это констатировала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также отметила, что порядка 80-85% инфицированных говорят, что не соблюдали масочный режим. В связи с этим вице-премьер призвала граждан носить маски.

Мэр Сергей Собянин объявил, что рекомендации оставаться дома для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также для беременных и недавно родивших женщин, будут действовать до 28 октября. Власти ранее также посоветовали работодателям перевести своих сотрудников на удаленку. Помимо этого Собянин объявил, что осенние каникулы у московских школьников начнутся с 5 октября и пройдут две недели, а не неделю, как планировалось.