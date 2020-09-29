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Эксклюзив Эха 23:02, 29 сентября 2020

Рубль вечером возобновил снижение к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти

Курс доллара США на «Московской бирже» составил 79 рублей 26 копеек, что на 18 копеек выше закрытия предыдущих торгов. При этом днем доллар вплотную приближался к 80, впервые с конца марта.

Евро вечером стоил 92,87, подорожав на 61 копейку. Ранее сегодня европейская валюта достигала отметки 93,32 впервые с января 2016 года.

Власти смотрят на падение курса рубля достаточно спокойно, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

На курсе также сказывается сезонность, — добавил Алексашенко.



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