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23:02, 29 сентября 2020

Рекомендации для пожилых жителей Москвы и страдающих хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября

Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина. Он пообещал, что штрафовать за нарушения этих рекомендаций не будут. Но отметил, что масочный режим в столице никто не отменял, и за его несоблюдение штрафы сохранились. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется с каждым днем — растет и количество заболевших, и число госпитализаций. По словам мэра, не все пожилые люди ушли на самоизоляцию — около 300 тысяч пенсионеров продолжают пользоваться общественным транспортом.

Сегодня в городе выявили 2300 новых заболевших COVID-19 — это максимум с конца мая. Общее число инфицированных превысило 290 тысяч.



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