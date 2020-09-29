Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу муниципального депутата Юлии Галяминой

Ее обвиняют по статье о неоднократном нарушении порядка организации или проведения публичных мероприятий. Об этом сообщила сама Галямина в своем телеграм-канале. По ее словам, суд начнётся дней через 10. В свете последних событий, она не исключила реального срока. Галямина добавила, что на утверждение обвинительного заключения прокуратуре хватило одного рабочего дня. Свое дело она считает политически мотивированным, а единственной его целью — запрет на политическую и профессиональную деятельность.