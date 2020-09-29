Премьер-министр Армении объявил, что Турция уже участвует в карабахском конфликте

В Азербайджане этого не признают.

Военные инструкторы и высокопоставленные офицеры турецкой армии прямо сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, сказал глава правительства Армении Никол Пашинян. Он отметил, что эти люди местами даже руководят военными действиями. Премьер-министр также добавил, участие турецкой авиации в конфликте – это уже состоявшийся факт, и Анкара сейчас ищет повод для расширения своего вмешательства.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев полностью отрицает эти обвинения. По его словам, Турция сейчас оказывает только моральную поддержку. Также глава государства объявил, что Ереван распространяет «фейк-ньюс» о том, что ранее турецкий истребитель сбил армянский самолёт СУ-25. Алиев заключил, что Турция играет стабилизирующую роль в регионе и пока что нет ни одного доказательства её участия в боевых действиях.

Россия в это время призывает обе стороны к миру. Спикер МИДа Мария Захарова сказала сегодня в эфире радио «Комсомольская правда», что Москва сейчас «занимается попытками возвращения этой ситуации в русло нормализации» и успокоения.

В свою очередь в Турция также отрицает своё участие в карабахском конфликте. Там заявления Армении об этом назвали «дешевыми пропагандистскими уловками».

Также в Кремле объявили, что этим вечером состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Николом Пашиняном. Известно только, что он начался по инициативе армянской стороны, и что российский лидер выразил глубокою озабоченность в связи с боевыми действиями в Карабахе.