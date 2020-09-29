Время ожидания скорой помощи выросло в Петербурге

Тому причина — рост заражения коронавирусом.

Петербуржцы уверены, что пик пандемии прошёл, и перестали соблюдать меры безопасности. Об этом врачи городских клиник и сотрудники скорой помощи анонимно рассказали порталу «Фонтанка-ру». По словам одного из фельдшеров неотложки, бригады опять работают без перерывов. При этом среди заболевших много горожан младше 35 лет, а пациенты переносят вирус хуже, чем весной. Медсестра Покровской больницы рассказала об очереди карет скорой помощи, на которую обратили внимание горожане. Машины выстроились у входа из-за того, что в больнице начал работать томограф. Раньше его не было, и пациентов привозили с готовым исследованием. Аппаратом управляет всего один врач, на каждого больного он тратит не меньше получаса, поэтому скорые ждут на улице. О росте нагрузки рассказала и медсестра Александровской больницы. Также она пожаловалась, что медики не хотят возвращаться на работу в красную зону, поскольку стимулирующие выплаты приходят с большими задержками, а администрация якобы грубо общается с сотрудниками.

Тем временем ТАСС со ссылкой на данные Минздрава сообщает, что сейчас в России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом. При этом в ведомстве пояснили, что в случае необходимости число коек могут увеличить.