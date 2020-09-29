Рекомендации для пожилых людей оставаться дома в связи с распространением коронавируса продлены до 28 октября

Рекомендации для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями оставаться дома в связи с распространением коронавируса продлены до 28 октября. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован на сайте столичной администрации. Там также говорится, что до этого срока работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Также сегодня столичные власти объявили, что осенние каникулы у московских школьников начнутся с 5 октября и продлятся две недели.

Столичные власти признают, что ситуация с коронавирусом усложняется с каждым днем. Ухудшение происходит как по количеству выявленных зараженных, так и по их госпитализации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве за прошедшие сутки выявили 2300 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, это рекордный показатель с конца мая.