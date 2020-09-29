Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы 42-го ММКФ

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля. Как пишет интернет-издание «Зеркало», соответствующие меры приняло для этого Министерство культуры. Картина не упоминается даже на сайте кинофестиваля, хотя как показывает архив Гугла, раньше она там была.

В то же время в основную программу конкурса включен фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака».