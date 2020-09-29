Минобороны Нагорного Карабаха: Азербайджанская сторона в ходе военных событий понесла потери в количестве 500 человек

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что в ходе последних военных событий азербайджанская сторона понесла потери в количестве 500 человек, также подбиты 17 танков. Об этом, как сообщает корреспондент «Эха Москвы», заявил представитель военного ведомства во время брифинга в Степанакерте. Он отметил, что все попытки азербайджанских сил продвинуться были отбиты. При этом о потерях в составе сил обороны непризнанной республики он не сообщил. Накануне Минобороны Нагорного Карабаха сообщало о более полусотни убитых военных.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана говорили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты свыше 550 военнослужащих Армении. Также, по данным Баку, армянская сторона потеряла свыше 20 единиц танков и другой тяжелой бронетехники, а также несколько десятков зенитных комплексов «Оса», беспилотников и артиллерийских установок. О своих потерях Баку не сообщает. В министерстве обороны Армении отрицают информацию о более чем 500 убитых.