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Эксклюзив Эха 21:21, 29 сентября 2020

Белорусскому изданию tut.by запретили три месяца работать как СМИ

Белорусскому издание tut.by запретили три месяца работать как СМИ. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Марина Золотова, это ограничение сильно усложнит работу журналистов на акциях протеста.

«Это решение о приостановлении на три месяца выпуска сетевого издания. Это значит, что с 1 октября наши журналисты не будут считаться ими, а tut.by не будет считаться СМИ. Самая большая угроза это то, что во время работы на акциях протеста ставит под большую угрозу работу журналистов», — сказала главред.

М.Золотова отметила, что в случае если корреспондент окажется на протестных мероприятиях без журналистского удостоверения, то он автоматически становится участником этой акции, что позволяет силовым структурам задержать человека, начать против него административный процесс, и соответственно оштрафовать.

«По решению министерства информации нас лишают на три месяца этого статуса журналистов. Это такой метод зачистки информационного поля, давление на СМИ, чтобы журналистов не было на акциях протеста. Доступ не закрывают, но работу на акциях ограничивают», — считает М.Золотова.

По ее словам издание намерено продолжить работать как интернет-ресурс.

Сетевое издание tut.by получило статус СМИ только в январе 2019, до этого оно работало с начала 2000-х годов как интернет-ресурс.



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