Московским кинотеатрам рекомендовали прямо во время сеансов проверять наличие масок на зрителях

Это следует делать каждые 10-15 минут, — заявила руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

По ее словам, когда выключают свет, никто не контролирует, что люди в течение двух часов сидят со спущенными масками среди других зрителей. По словам Андреевой, контролер должен попросить зрителя надеть маску, а в случае отказа предложить покинуть зал.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин комментируя предложение в интервью информационному агентству RNS назвал идею нереализуемой.