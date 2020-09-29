Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что шейх Сабах был настоящим другом России и внес большой личный вклад в укрепление взаимовыгодного российско-кувейтского сотрудничества в различных сферах. Кроме того, по словам президента, он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и укрепления его международных позиций.



Эмир скончался сегодня на 92-м году жизни. По данным СМИ, он умер в США, Где проходил лечение после операции.

Наследником престола назначен его сводный брат, шейх Наваф. Ранее он исполнял обязанности эмира пока ас-Сабах находился на лечении.