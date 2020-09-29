Мария Захарова заявила, что Москва расценивает визит канцлера Германии к Навальному как попытку политизации вопроса

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва расценивает визит канцлера Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. «Все, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что решение госпитализировать оппозиционного политика отправили в Берлин принимали из гуманитарных соображений.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что визит Меркель к Навальному связан исключительно с желанием его поддержать.

В ответ на просьбу нашего журналиста уточнить, касается ли это в том числе и Навального, Песков ответил утвердительно