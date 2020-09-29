Министерство информации Белоруссии приостановило до 30 декабря выпуск интернет-издания TUT.BY

Это решение в ведомстве объяснили четырьмя ранее вынесенными письменными предупреждениями в связи с нарушениями закона о СМИ. Теперь это должен подтвердить суд. Заседание назначено на 8 октября.

Для журналистов это означает временное лишение статуса СМИ – они не смогут на законных основаниях присутствовать на массовых акциях, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, а также направлять запросы в органы власти.

В TUT.BY уже заявили, что ресурс продолжит свою деятельность в качестве интернет-портала.