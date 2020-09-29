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20:03, 29 сентября 2020

«Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова оштрафовали на 260 тысяч рублей по статье о фейках

«Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова оштрафовали на 260 тысяч рублей по статье о фейках из-за материала о вспышке COVID-19 в Чечне. Мировой суд в Москве признал недостоверной статью Елены Милашиной «Смерть от коронавируса», сообщает интернет-издание «МБХ медиа». Представитель Роскомнадзора заявил, что публикация могла вызвать «эскалацию панических настроений» у населения, что могло привести к нарушению общественного порядка. Издание указывает, что информация была взята с официального сайта Минздрава Республики, а также из писем врачей, сообщавших о неработающих больницах.

Накануне Тверской суд отказался удовлетворить жалобу «Новой газеты» к Генпрокуратуре о незаконной блокировке статьи Милашиной. Муратов сообщал, что материал скрыт с сайта, но не удален до решения суда.



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