В армянском посольстве в Москве объясняют техническими причинами перенос встречи межправительственной комиссии по ВПК

В армянском посольстве в Москве объяснили техническими причинами перенос заседания российско-армянской межправительственной комиссии по ВПК. Встреча не отменена, — подчеркнул посол Вардан Тоганян. По его словам, это не связано с ситуацией в Нагорном Карабахе. Он пояснил агентству РИА «Новости», что встреча должна была состояться в середине сентября, ее перенесли на новые даты из-за отсутствия авиасообщения, а сейчас опять перенесли — так же, из-за отсутствия регулярного авиасообщения с Россией и необходимостью находиться в Армении.