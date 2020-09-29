Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает участие Турции в нагорно-карабахском конфликте

По его словам, ни одного свидетельства этому нет. «Все слухи об этом, распространяемые армянской стороной, носят провокационный характер», — сказал Алиев в эфире российского телевидения. При этом он выразил благодарность турецкому государству и народу за солидарность и поддержку.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян считает фактом участие турецких самолетов в карабахском конфликте.

Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, — сказал Пашинян. Он также призвал международное сообщество заставить Турцию уйти с южного Кавказа.