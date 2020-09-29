Власти Белоруссии приостанавливают с 1 октября на три месяца выпуск сетевого издания TUT.BY

Об этом сообщается на сайте Министерства информации. Свое решение там объяснили четырьмя ранее вынесенными письменными предупреждениями в связи с нарушениями закона о СМИ.
В TUT.BY уже заявили, что несмотря на такое решение продолжат работу.
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Об этом сообщается на сайте Министерства информации. Свое решение там объяснили четырьмя ранее вынесенными письменными предупреждениями в связи с нарушениями закона о СМИ.
В TUT.BY уже заявили, что несмотря на такое решение продолжат работу.