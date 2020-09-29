Правительство поддержало законопроект об изменении границ национальных парков

Поправки в закон об особо охраняемых природных территориях дадут возможность передачи земли в муниципальную и госсобственность, а также изменения границ таких территорий. В отзыве на законопроект отмечается необходимость корректировки некоторых положений.

Этим летом редставители «Гринпис» отправили на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина письмо об опасности принятия подобных законопроектов. Если такой закон будет принят, через «Лосиный остров» проложат шоссе и застроят его торговыми центрами, говорится в письме.