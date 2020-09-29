Алексей Немерюк:Московские власти не допустят межнациональных конфликтов после обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Московские власти не допустят повторения летних межнациональных конфликтов, которые происходили в ряде торговых центрах после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«Опыт у нас есть, мы достаточно плотно взаимодействуем с диаспорами. И на сегодняшний момент порядка 20 объектов, которые мы мониторим в ежедневном формате — это крупные базы, на которых есть сосредоточение представителей той или иной страны», — сказал глава департамента.

Московские власти также взаимодействуют с руководством диаспор, и «контролируют ситуация», отметил А.Немерюк. «Мы контролируем ситуацию в соцсетях для того, чтобы быстро и четко принимать решения, если какие-то проблемы возникают», — отметил он.

А.Немерюк сообщил также, что на московских продуктовых базах, где работают выходцы из Армении и Азербайджана, усилили охрану.