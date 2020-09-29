Великобритания и Канада ввели санкции в отношении руководства Белоруссии

Таким образом там отреагировали на минувшие выборы президента и силовое подавление протестов.

В новый санкционный список попали президент Александр Лукашенко, его сын Виктор, министр внутренних дел республики Юрий Караев, глава администрации президента Игорь Сергеенко и несколько других высокопоставленных государственных деятелей. Об этом сказано на сайте МИДа Великобритании. Там написано, что похожие санкции сегодня ввела и Канада. В ведомстве подчеркнули, что Британия не признаёт прошедшие в августе президентские выборы и требует наказать ответственных за применение насилия в отношении протестующих. Попадание в санкционный список означает, что этих людей больше не пустят на территории Великобритании и Канады. Также все их активы, которые там находятся, будут заморожены.

Заявление британского МИДа в Минске еще не комментировали. При этом, ранее сегодня белорусские власти уже объявили о составлении санкционных списков, в которые попали по сто чиновников из Латвии, Литвы и Эстонии. Таким образом республика отвечает на ограничения, которые эти страны наложили на неё до этого.

Ранее помимо Великобритании, результаты выборов в Белоруссии не признали еще около дюжины стран. Среди них — Германия, США, Канада и все непосредственные соседи республики, кроме России.