Верховный суд Карелии увеличил наказание главе местного Мемориала Юрию Дмитриеву

Судья Алла Раць приговорила его к 13 годам лишения свободы по делу о насильственных действиях сексуального характера.

Этим летом суд Петрозаводска приговорил его к трем с половиной годам колонии. Предполагалось, что историк выйдет на свободу уже в ноябре.

Ужесточить наказание требовала сторона обвинения, защита настаивала на оправдании Дмитриева. По другим статьям, по которым он был оправдан, дело отправили на пересмотр.

Несправедливым назвал решение суда член правления общества Мемориал Олег Орлов.

Ужесточение приговора Орлов считает местью властей за исследования Дмитриева о жертвах сталинских репрессий.