Николай Сванидзе: Вынесенный приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву – это политическая репрессия

Вынесенный приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву в виде 13 лет колонии строго режима – это политическая репрессия. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ Николай Сванидзе.

Сегодня Верховный суд Карелии увеличил срок Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет.

«На мой взгляд, это беспрецедентно, чтобы без каких-то новых обстоятельств дела, на той же доказательной базе увеличили срок до 13 лет. Это абсолютная репрессия, это политическое дело, а такие дела у нас штампуются в Федеральной службе безопасности. За то, что Дмитриев раскапывал жертв сталинских репрессий, ему не могут простить в ФСБ», — сказал Н.Сванидзе.

По мнению Н.Сванидзе, в случае общественного резонанса у Дмитриева появляется шанс к смягчению приговора.

«Я как общественный деятель буду об этом говорить. Общественное мнение, как мы знаем, играет огромную роль, трудно выносить приговор, когда идет огромная общественная волна недовольства. Этим органам тоже не нужен скандал. Если волна будет в защиту Юрия Дмитриева, у него появляются шансы. А его надо спасать», — заключил он.

22 июля Петрозаводский городской суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии строгого режима.

При этом суд первой инстанции признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия — в этой части решение теперь отменено. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.