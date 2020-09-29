Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения

В черный список, помимо самого главы государства, попали еще семеро официальных лиц, включая старшего сына Лукашенко Виктора, главу президентской администрации Игоря Сергеенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Им запрещен въезд в Соединенное Королевство и Канаду, любые их активы в этих странах должны быть заморожены. Санкции вступают в силу немедленно.