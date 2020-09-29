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18:26, 29 сентября 2020

Министр иностранных дел ФРГ в видеообращении перед генсобранием ООН пригрозил РФ санкциями в связи с делом Навального

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем видеообращении перед генеральным собранием ООН пригрозил России санкциями в связи с делом Алексея Навального.

Маас назвал отравление российского оппозиционного политика, которое было доказано Германией и ее партнерами, «проблемой для всего сообщества государств». Ведь речь идет о нарушении запрещения химического оружия и тем самым о неуважении основного принципа международного сотрудничества. Министр иностранных дел ФРГ заявил, что Россия должна предпринимать больше усилий для расследования происшествия.

Хайко Масс подчеркнул, что подобный случай не может остаться без последствий. Поэтому Евросоюз оставляет за собой право вынесения санкций. «Мы благодарны нашим партнерам по всему миру за их явную поддержку», — заявил глава германского дипведомства.

Маас отметил, что тот, кто не проводит четкого разделения между преступниками и жертвами, между правом и неправомерными действиями, затрагивает фундаменты общего миропорядка. Это угрожает мирному сосуществованию и касается всех членов Совета безопасности ООН, которые несмотря ни на что нарушают международное право. Один из главных его принципов – запрещение химического оружия подчеркнул германский политик.

На прошлой неделе Ангела Меркель посетила Навального в больнице. Ее представитель заявил, что визит не был тайным, однако содержание разговора не разглашается.

Ранее представительница МИД ФРГ заявила, что представители консульства Российской Федерации могу посещать Алексея Навального по его желанию. Он проинформирован о желании дипломатов своей страны встретиться с ним лично.



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