Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержку бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также помощь в урегулировании политического кризиса и освобождении политзаключенных. Сегодня Макрон встретился с Тихановской.

В Минске считают, что подобные контакты «лишены здравого смысла».

Европа действует уже сейчас и планирует в дальнейшем оказывать давление на власти Белоруссии и принимать санкции, ограничительные меры могут начать действовать уже в ближайшие дни или недели, заявил Эммануэль Макрон. По его словам, таким образом, Европейский союз повлияет на режим, которому приходит конец. Президент Франции заключил, что остался доволен переговорами в Вильнюсе со Светланой Тихановской. Сама она поблагодарила Макрона за поддержку и отметила, что президент Франции пообещал помочь в организации переговоров с властями Белоруссии и освобождении политических заключенных.

Реакция Минска на встречу и ее содержание была не столь позитивной. Как сказали в министерстве иностранных дел, переговоры Светланы Тихановской и Эммануэля Макрона не будут иметь практических последствий для Белоруссии. В МИДе республики подчеркнули, что в дипломатии достаточно инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы, и они эффективнее попытки грубого давления, а также навязывания своей воли соседу.

Тихановская отметила, что в начале октября планирует встретиться в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, — передает агентство Reuters.