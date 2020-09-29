В США сегодня состоятся первые дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена

За два дня до их проведения газета Нью-Йорк Таймс опубликовала сенсационный материал на основе полученных копий налоговых деклараций, из которых выяснилось, что 45-й президент США 10 из последних пятнадцати лет не платил федеральные налоги и находится в огромных долгах.

Еще в воскресенье днем считалось, что главными темами первых дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые пройдут сегодня вечером в Кливленде, Огайо — штате, за который борется оба кандидата, станут пандемия коронавируса, экономика, вакансия судьи в Верховном Суде США и честность выборов. Но после расследования Нью-Йорк Таймс о налогах Трампа — когда выснилось, что в 2016 и 2017 годах президент заплатил 750 долларов федерального подоходного налога, 10 лет не платил налоги вообще, в ближайшие четыре года ему предстоит погашение долгов на 300 миллионов долларов (и это только верхушка айсберга), можно не сомневаться, что налоги станут одной из главных тем дебатов. Бывший вице-президент США Джо Байден известен как опытный дебатер, который тщательно готовится к дебатам, но у него есть проблемы с тем, что он путается в словах. Трамп к дебатам не готовился и настаивает на том, что Байден находится в старческом упадке и принимает стимулирующие вещества — президент США потребовал от соперника сдать тест на наркотики перед дебатами. Штаб Байден ответил, что Трамп, по всей видимости, надеется на то, что его лучшие шансы на победу «обеспечит только урина».

Модератором первых президентских дебатов — а всего их будет три, станет ведущий Fox News Крис Уоллес, бравший интервью у президента России Владимира Путина в 2018 году после саммита в Хельсинки с Дональдом Трампом.

Интерес к этим дебатам в Америке очень велик, — сообщил «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко, который находится в США.

Алексашенко напомнил, что Дональд Трамп очень силен в выступлениях. Его телешоу в свое время пользовалось большой популярностью.