В России за сутки выявили больше восьми тысяч двухсот заражённых коронавирусной инфекцией

Это почти на 100 человек больше чем днем ранее. Хуже всего ситуация в Москве. Власти объявили о новых мерах.

Москва снова лидер по числу заражённых. В российской столице по данным оперативного штаба за сутки было инфицировано 2300 человек — больше, чем днем ранее. Это максимальное число с конца мая. Москва оставила далеко позади остальные города. В Петербурге, который с огромным отставанием идет за нашим городом, за сутки выявлен 251 заражённый. Северная столица, правда, лидирует по другому печальному показателю — смертности. В Петербурге за минувший день умерли 30 человек, в Москве 23. Летальные случаи зафиксированы также в Дагестане, Московской, Воронежской областях, Алтайском крае, Крыму и других регионах. Накануне в России умерли 160 человек, цифра по сравнению с днем ранее также выросла. Ситуация в Москве с коронавирусом стала сложнее, всё больше заражённых и госпитализированных, признает мэр Сергей Собянин. Он напомнил о рекомендации людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, находиться дома. Однако около четверти пожилых москвичей по словам мэра каждый день ездят по городу. Собянин назвал это очень большим риском. До этого он объявил о том, что каникулы во всех школах Москвы продлятся две недели – с 5 по 18 октября. Детские сады при этом не закроют. Мэр призвал учеников избегать общественного транспорта, не ходить в торговые центры и лучше сидеть дома. Если гулять — то во дворе или парке неподалеку от дома, а также на даче. На этом фоне в столице обещают проверить все стройки на соблюдение мер по профилактике коронавируса, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорстройнадзора. Там напомнили, что сотрудникам обязаны ежедневно измерять температуру, при выявлении людей с ухудшением самочувствия не допускать их на объект и направить в поликлинику. Антисептики, маски — они должны быть в избытке, это проверят. Выяснят также, проводится ли дезинфекция помещений строящихся объектов. Работникам кинотеатров столичное управление Роспотребнадзора рекомендует каждые 15 минут проверять есть ли на зрителях маски. И требовать надеть средство защиты в случае его отсутствия. При отказе — выводить из зала, сказала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева. Ведомство также сообщило, что нашло нарушения мер безопасности из-за коронавируса и санитарных норм в театре Сатирикон. Так в Роспотребнадзоре сказали, что многие зрители во время спектакля были без масок. Художественный руководитель театра Константин Райкин после этого записал обращения к зрителям с просьбой не снимать маски на спектаклях. Его, как рассказал агентству ТАСС директор Сатирикона Владимир Казаченко, будут включать каждый раз перед началом постановки.

За все время пандемии в Москве коронавирусом заразились 290 тысяч человек, умерли больше пяти тысяч. По всей стране число инфицированных превышает полтора миллиона, а число летальных исходов — 20 тысяч.

Статистика по коронавирусу будет расти и дальше. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал демограф Алексей Ракша. По его оценке, россиянам не стоит опасаться жесткого карантина.

Ракша допускает, что на пике цифры будут близки к весенним показателям, но истинные цифры власти скроют от граждан.