Российские власти признают, что ситуация с распространением коронавируса ухудшается

Больше всего новых случаев в Москве, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

Голикова призвала россиян жестко соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, чтобы не пришлось снова водить жесткие ограничения.

Власти всех уровней должны убеждать людей использовать средства защиты, — считает президент Путин.

Путин также предложил продлить на октябрь порядок доплат медикам за работу с коронавирусом. В будущем этот порядок может быть изменен — вице-премьер Татьяна Голикова предложила в дальнейшем выплачивать надбавки по фактически отработанному времени.