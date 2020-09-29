Власти Нагорного Карабаха отрицают, что гражаднское население в массовом порядке покидают столицу Степанакерт

Никакой стихийной или организованной эвакуации населения нет, — заявляет мэр города Давид Сарксян.

Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Нагорном Карабахе, — сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В Ереване утверждают, что на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан готовится расширить географию боевых действий непосредственно на армянскую территорию. Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные нанесли удар по воинской части в районе города Варденис на востоке Армении.

Армянские военные нанесут серьезный овтетный удар, — предупредил представитель военного ведомства Артцрун Ованнисян.

Армения готова задействовать военно-политические механизмы коллективного реагирвоания ОДКБ в случае расширения конфликта в Нагорном Карабахе, — заявил представитель страны в организации Виктор Биягов. Он также заявил об угрозе территориальной целостности и суверенитету Армении со стороны Азербайджана.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы утверждает, что ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении. Пори этом дипломат подчеркнул, что никакие мирные переговоры по Карабаху сейчас невозможны. Он сказал об этом в эфире радио Комсомольская правда.

Сегодня же министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглы заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан и за столом переговоров и на поле боя.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не подливать масло в огонь.

Песков добавил, что обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе — тема возможного обсуждения в рамках Организации договора о коллективной безопасности.