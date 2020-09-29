Верховный суд Карелии пересмотрел приговор историку Юрию Дмитриеву

Наказание ужесточено – Дмитриев получил 13 лет колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Вместо трёх с половиной лет колонии строгого режима глава карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев должен будет провести под стражей тринадцать лет. Это решение вынесли в Верховном суде региона, посчитав наказание суда первой инстанции слишком мягким. Также там постановили пересмотреть приговоры по другим статьям, по которым историк ранее был оправдан, а именно по статье об изготовлении детской порнографии и о незаконном хранении фрагментов оружия.

В основе обвинений в адрес Юрия Дмитриева лежат, во-первых, фотографии приёмной дочери, которые нашли у него на компьютере во время обыска по другому делу, на некоторых снимках ребёнок изображён без одежды и, во-вторых, показания самой девочки.

В свою очередь Дмитриев утверждал, что его дочь не могла дать каких-либо обличительных показаний, и её слова были неправильно интерпретированы. При этом снимки обнажённой девочки, как говорил подсудимый, были нужны для дневника здоровья ребёнка.

Ранее в поддержку Дмитриева выступали сотни людей по всему миру. Среди них были как его коллеги, так и политики и нобелевские лауреаты. Они призывали полностью прекратить уголовное преследование.

Во время сегодняшнего заседания к Верховному суду Карелии с плакатом также вышел историк Анатолий Разумов. Его почти сразу задержали. Позже он рассказал агентству «Интерфакс», что на него завели протокол по статье о нарушении правил пикетирования.

Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре.

Дмитриеву 64 года, он известен своими исследованиями массовых захоронений времен «Большого террора», в том числе урочища Сандармох, где были расстреляны и захоронены тысячи жертв сталинских репрессий.

Сегодняшнее решение суда несправедливо и необъективно, — сказал «Эху Москвы» член правления общества «Мемориал» Олег Орлов.

Политической репрессией считает приговор по делу Дмитриева член СПЧ Николай Сванидзе.

Сванидзе рассчитывает на общественный резонанс в связи с новым приговором Дмитриеву.

Актом мести назвал приговор Юрию Дмитриеву политик Дмитрий Гудков.

Гудков уверен, что имена тех, кто стоит за вынесением такого приговора Дмитриеву рано или поздно станут известны.