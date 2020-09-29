Член правления «Мемориал» Олег Орлов:Защита историка Дмитриева будет оспаривать приговор суда в вышестоящих инстанциях

Решение суда по делу историка и главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева несправедливо и необъективно, и оно будет оспорено в вышестоящих инстанциях. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления общества Мемориал Олег Орлов.

«Для нас, как и для любого независимого наблюдателя вполне очевидно, что этот приговоре не основан на праве, что этот приговор политически мотивированный. И естественно «Мемориал» и защита мы будем бороться против этого приговора. Есть еще Кассационная инстанция и Европейский суд по правам человека. И на этот жестокий несправедливый приговор будет направлена жалоба в ЕСПЧ», — сказал он.

По словам О.Орлова, Верховный суд Карелии, который сегодня приговор Юрия Дмитриева к 13 годам колонии, проходил в условиях, когда говорить «о справедливом суде не приходится».

«Юрию Дмитриеву не была предоставлена полноценная защита, его адвокат, который в условиях пандемии оказался больным, не была предоставлена возможность участвовать в этом суде. Они совершенно издевательским образом отказали в переносе суда», — отметил правозащитник.

Сегодня Верховный суд Карелии ужесточил до 13 лет колонии строгого режима наказание главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву по делу о педофилии.

22 июля Петрозаводский городской суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии строгого режима.

При этом суд первой инстанции признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия — в этой части решение теперь отменено. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.