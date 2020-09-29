Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 армянских ВВС

Пилот погиб. Как утверждается, это произошло во время воздушного боя в воздушном пространстве Армении. Пресс-служба ведомства уточняет, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников. В Минобороны Азербайдажана это опровергли. В Анкаре, как передает агентство Блумбер, тоже заявляют, что не сбивали армянский самолет.
2020-09-29T17:32:39+03:00
2020-09-29T17:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 29 сентября 2020
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