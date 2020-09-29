Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 армянских ВВС

Пилот погиб. Как утверждается, это произошло во время воздушного боя в воздушном пространстве Армении. Пресс-служба ведомства уточняет, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников. В Минобороны Азербайдажана это опровергли. В Анкаре, как передает агентство Блумбер, тоже заявляют, что не сбивали армянский самолет.