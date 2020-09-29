Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Ему назначено 13 лет колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера, по которой суд первой инстанции ранее его приговорил к 3,5 года колонии. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Игоря Перова. По остальным статьям, по которым историк был оправдан, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.