Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Ему назначено 13 лет колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера, по которой суд первой инстанции ранее его приговорил к 3,5 года колонии. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Игоря Перова. По остальным статьям, по которым историк был оправдан, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.
2020-09-29T17:31:17+03:00
2020-09-29T17:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 29 сентября 2020
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