Глава МИД Армении пожаловался генсеку ООН на провокационные действия Азербайджана в Карабахе

Нарушение режима перемирия — это не только грубейшее нарушение международного гуманитарного права, но также может перерасти в широкомасштабную региональную войну написал Зограб Мнацаканян в письме Антониу Гутерришу. Он также выразил озабоченность поддержкой Турции позиции Баку.

Дипломат также заверил, что Армения как гарант безопасности Карабаха примет необходимые меры, чтобы защитить местных жителей.



Азербайджан хотел мирного решения карабахского вопроса, но ответил на действия Армении, — сообщил РБК депутат Меджлиса Азербайджана Руфат Гулиев.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил намерение вернуть Карабах в состав Азербайджана