Глава СВР России обвинил США в том, что они собираются настроить белорусских католиков против властей республики

Глава Службы внешней разведки России обвинил американцев в том, что они собираются настроить белорусских католиков против официальных властей республики. В Вашингтоне на это пока не ответили.

Директор СВР Сергей Нарышкин сказал, что экстремистски настроенные противники властей Белоруссии, которые укрываются за рубежом, вынашивают план некой резонансной провокации, в результате которой будет арестован, ранен или убит один из авторитетных служителей Римско-католической церкви. Глава внешней разведки не уточнил, что это за люди и где именно готовится эта операция. Он отметил, что по задумке организаторов она должна будет повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к участиям в протестных акциях.

Также Нарышкин отметил, что США сейчас пытаются столкнуть в Белоруссии верующих разных конфессий. По его данным, «до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступать с критикой белорусских властей» и использовать для этого религиозные мероприятия. Например, молебны, крестные ходы и проповеди.

Еще глава разведки объявил, что Госдепартамент Соединённых Штатов сейчас ведёт работу по подключению к белорусскому протесту экстремистских элементов, которых готовят в Польше, в Грузии и в прибалтийских странах. Нарышкин заключил, что Вашингтон для раскачивания ситуации в республике использует «самые нечистоплотные методы».

Две недели назад Нарышкин уже говорил, что США играют ключевую роль в народных волнениях, которые начались в Белоруссии после выборов президента. По данным главы разведки, Вашингтон направил на организацию протестов около двадцати миллионов долларов.