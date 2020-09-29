Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии изменил приговор главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат приемной дочери Дмитриева Игорь Перов.

Как сообщил адвокат, по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК), по которой суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, теперь историку назначено 13 лет колонии строгого режима.

По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд. Весь процесс проходил в закрытом режиме.