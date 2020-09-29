Басманный суд Москвы арестовал депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына экс-губернатора региона Сергея Левченко. Такое решение вынесла судья Евгения Николаева, передает РБК. Следствие считает, что Левченко-младший, с помощью админресурса добивалась того, чтобы местный фонд капремонта отдавал подряды его компании ремонт и замену лифтов в многоквартирных домах. Фонд признан потерпевшим по делу. Ущерб оценивается более чем в 185 миллионов рублей. Левченко задержали в понедельник. По месту жительства и работы, а также у его отца провели обыски. Левченко-старший связал задержание сына с политикой