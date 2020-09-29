Владимир Путин: Представители власти всех уровней должны предлагать людям использовать средства защиты от коронавируса

Представители власти всех уровней должны предлагать людям использовать средства защиты от коронавируса, — сказал президент Владимир Путин.
Путин также предложил продлить на октябрь действующий механизм доплат медикам, лечащим больных коронавирусом.
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Представители власти всех уровней должны предлагать людям использовать средства защиты от коронавируса, — сказал президент Владимир Путин.
Путин также предложил продлить на октябрь действующий механизм доплат медикам, лечащим больных коронавирусом.