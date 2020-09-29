Еще восемь депутатов Госдумы за неделю попали в больницу с коронавирусом

Теперь их число возросло до 18, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Всего, по его словам, сейчас 60 депутатов, заболевших, переболевших и имеющих антитела к COVID-19. Володин сказал, что Госдума частично перейдет на дистанционную работу. В частности, в режим видеоконференций переведут заседания комитетов.