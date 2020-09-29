Еще восемь депутатов Госдумы за неделю попали в больницу с коронавирусом

Теперь их число возросло до 18, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Всего, по его словам, сейчас 60 депутатов, заболевших, переболевших и имеющих антитела к COVID-19. Володин сказал, что Госдума частично перейдет на дистанционную работу. В частности, в режим видеоконференций переведут заседания комитетов.
2020-09-29T16:31:59+03:00
2020-09-29T16:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 29 сентября 2020
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