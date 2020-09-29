Анкара готова оказать Баку прямую военную поддержку в конфликте в Нагорном Карабахе

«Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В Кремле, комментируя это заявление, посоветовали «не подливать масло в огонь». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал все страны, особенно страны — партнеры сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами.
2020-09-29T16:31:37+03:00
2020-09-29T16:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 29 сентября 2020
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