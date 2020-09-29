В Карелии проходит третье заседание по рассмотрению апелляции по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Сегодня Верховный суд Карелии рассматривает апелляционные жалобы на решение Петрозаводского городского суда по делу историка Юрия Дмитриева. Заседание проходит в закрытом режиме, как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник Международного «Мемориала» Ирина Галкова, на нем не смог присутствовать адвокат Юрия Дмитриева по состоянию здоровья.

«Сегодня проходит третье по счету заседание по рассмотрению апелляции по делу Юрия Дмитриева. Заседание закрытое, и мы не имеем возможности узнать, что там происходит внутри. Кроме того, на этом заседании опять не присутствует адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, он все еще не здоров», — рассказала она.

Поэтому и со стороны защиты нет возмоности получить какую-либо информацию, добавила И.Галкова. «Защищает Дмитриева адвокат по назначению Артем Черкасов. И, насколько нам известно, он принимает только номинальное участие в заседании. Учитывая, что ему было выделено мало времени для ознакомления с этим делом, он не в состоянии был выстроить грамотно защиту», — отметила она.

На данный момент, по словам И.Галковой, идут прения.

Ранее суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. Прокуратура требует увеличить срок заключения до 13 лет колонии строгого режима.