Вчера Светлана Алексиевич прибыла в Берлин по приглашению немецкой культурно-образовательной организации

Накануне белорусская писательница прибыла в аэропорт Шенефельд рейсом авиакомпании «Белавиа». Берлинская газета «Tagesspiegel» сообщает, что Алексиевич будет пребывать в ФРГ по приглашению Германской службы академических обменов. Официальный представитель организации заявил изданию, что писательница собирается работать над новой книгой в рамках специальной поддержки иностранных деятелей искусства. В 2011 году она уже один год проживала в Берлине как стипендиат этой программы.

МИД ФРГ сообщил изданию, что Алексиевич также пройдет в германской столице медицинское обследование и курс лечения. Посольство ФРГ в Минске позаботилось обо всех необходимых формальностях.

По информации агентства dpa, Алексиевич покинула Беларусь по соображениям личной безопасности. Ранее из-за постоянных угроз государственных органов европейские дипломаты организовали охрану ее квартиры в Минске. Лауреат Нобелевской премии по литературе получила многочисленные предложения из-за рубежа для временной эмиграции.

Ранее сообщалось, что Алексиевич покинула Беларусь не по политическим причинам.