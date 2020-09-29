Управление ФСИН по Москве просит продлить испытательный срок Егору Жукову, осужденному по обвинению в призывах к экстремизму, — сообщили ТАСС в Дорогомиловском суде, куда поступило ходатайство. Заседание по этому вопросу пройдет 5 октября.