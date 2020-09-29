Управление ФСИН по Москве просит продлить испытательный срок Егору Жукову, осужденному по обвинению в призывах к экстремизму, — сообщили ТАСС в Дорогомиловском суде, куда поступило ходатайство. Заседание по этому вопросу пройдет 5 октября.
2020-09-29T16:07:35+03:00
2020-09-29T16:14:58+03:00
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16:07, 29 сентября 2020
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