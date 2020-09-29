Сергей Собянин вновь призвал пожилых людей не выходить из дома из-за осложнения ситуации с пандемией коронавируса

Мэр Москвы также объявил о двухнедельных каникулах для школьников.

Мэр Москвы сказал, что с каждым днем выявляют все больше больных коронавирусом и они чаще попадают в больницы. В связи с осложнением обстановки Сергей Собянин снова попросил пожилых людей поберечься от контактов и не рисковать. Он отметил, что пенсионеров сейчас меньше в общественном транспорте, но примерно 300 тысяч все равно продолжают передвигаться по городу, несмотря на все призывы властей. На прошлой неделе мэр Москвы уже обращался к пожилым с просьбой оставаться дома, но отмечал, что штрафовать и наказывать за выход на улицу не станут. Из-за возросших рисков заразиться коронавирусом, школьники 2 недели, начиная с 5 октября проведут на каникулах. Такое решение Сергея Собянина связано с тем, что дети могут заболеть сами и заразить своих родных, особенно возрастных и ослабленных хроническими болезнями. Мэр Москвы отметил, что во время объявленных каникул школьникам не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.

Затронули новые меры, связанные с распространением COVID-19 и другие сферы жизни. В частности, в Москве проверят все стройки на соблюдение мер противовирусной безопасности.