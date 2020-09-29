ГИБДД: МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект – самые аварийно опасные трассы Москвы

МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект – самые аварийно опасные трассы Москвы, — сообщает ГИБДД. С начала года на Московской кольцевой автодороге в результате ДТП погибли 53 человека, на Калужском шоссе 10 погибших и на Кутузовском проспекте – 5.
2020-09-29T15:36:27+03:00
2020-09-29T15:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 29 сентября 2020
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