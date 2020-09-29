ГИБДД: МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект – самые аварийно опасные трассы Москвы

МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект – самые аварийно опасные трассы Москвы, — сообщает ГИБДД. С начала года на Московской кольцевой автодороге в результате ДТП погибли 53 человека, на Калужском шоссе 10 погибших и на Кутузовском проспекте – 5.