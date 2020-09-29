Президент Путин намерен сделать прививку от коронавируса, — подтвердил глава государства Дмитрий Песков. Он не уточнил, когда это произойдет и будет ли Путин ждать окончания третьей фазы клинических испытаний. Песков призвал дождаться решения президента и пообещал, что эта информация будет публичной.
2020-09-29T15:35:38+03:00
2020-09-29T15:35:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 29 сентября 2020
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