Армения готова обратиться к ОДКБ при ухудшении ситуации в Карабахе

Армения готова задействовать военно-политические механизмы коллективного реагирования ОДКБ в случае расширения конфликта в Нагорном Карабахе, — заявил представитель страны в организации Виктор Биягов. Он также подчеркнул, что Азербайджан угрожает территориальной целостности и суверенитету Армении.
2020-09-29T15:33:38+03:00
2020-09-29T16:17:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2716913-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3322985.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 29 сентября 2020
Загрузка комментариев...