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15:33, 29 сентября 2020

Армения готова обратиться к ОДКБ при ухудшении ситуации в Карабахе

РИА
РИА

Армения готова задействовать военно-политические механизмы коллективного реагирования ОДКБ в случае расширения конфликта в Нагорном Карабахе, — заявил представитель страны в организации Виктор Биягов. Он также подчеркнул, что Азербайджан угрожает территориальной целостности и суверенитету Армении.



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