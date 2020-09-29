Армения готова обратиться к ОДКБ при ухудшении ситуации в Карабахе

Армения готова задействовать военно-политические механизмы коллективного реагирования ОДКБ в случае расширения конфликта в Нагорном Карабахе, — заявил представитель страны в организации Виктор Биягов. Он также подчеркнул, что Азербайджан угрожает территориальной целостности и суверенитету Армении.