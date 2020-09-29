Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу: Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и «на поле боя»

Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и «на поле боя», — об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, призвал «не подливать масло в огонь».