Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу: Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и «на поле боя»

Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и «на поле боя», — об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, призвал «не подливать масло в огонь».
2020-09-29T15:32:07+03:00
2020-09-29T15:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 29 сентября 2020
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