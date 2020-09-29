В Москве пройдут тотальные проверки строек на предмет соблюдения рекомендаций по профилактике коронавируса

В Москве продолжает расти количество заболевших. По данным оперативного штаба, за сутки выявлено 2300 новых случаев COVID-19. это максимальный прирост с конца мая. Мэр Собянин объявил сегодня о двухнедельных каникулах в школах — с 5 по 18 октября.

Власти Петербурга и Ленинградской области не планируют продлевать или переносить школьные каникулы, но готовятся к росту заболеваемости. По прогнозу специалистов более 18 тысяч петербуржцев с COVID-19, пневмонией, гриппом и ОРВИ в этом сезоне одновременно попадут в больницы. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас в клиниках города свободно только 600 мест. Однако в считанные дни медики готовы развернуть в полтора раза больше инфекционных коек, чем весной. В то же время, по словам губернатора, ни Смольный, ни Роспотребнадзор не готовят новых ограничений.

Отметим, что по данным портала «Фонтанка.ру» из-за угрозы коронавируса в Петербурге отправили на дистанционное обучение 34 класса в 11 школах, закрыли детский сад и объявили карантин в одном из общежитий СПбГУ.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы в школах до двух недель. По его словам, их приводит портал «МР-7», дети переносят коронавирус без симптомов, и распространяют инфекцию в семьях. Также в Москве на две недели закрыли бюджетные учреждения дополнительного образования и детские досуговые центры. Добавим, что в Ленобласти, как и в Петербурге, не планируют переносить или продлять школьные каникулы.

Сейчас лишь четыре региона России соблюдают более строгие ограничения, чем Петербург. Однако власти сразу нескольких субъектов Федерации объявили о предстоящем ужесточении мер.

За неделю 8 депутатов Госдумы попали в больницу с коронавирусной инфекцией. Всего переболели 60 человек, — сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, Госдума частично перейдет на дистанционную работу. В частности, в режим видеоконференций переведут заседания комитетов.